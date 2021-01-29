صلاح عبد الله يكشف رأيه في المهرجانات الشعبية ومؤديها

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قال النجم صلاح عبد الله ضيفاً في برنامج "سهرة الخميس" المُذاع على قناة Mbc مصر ، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، وكشف عن رأيه في المهرجانات الشعبية .



وقال صلاح آثناء استضافته، أنه كان ضد قرار منع المهرجانات الشعبة وإيقاف المطربين من الغناء، مضيفًا: "أردت أن ننصح المطربين ونوجهم للطريق الصحيح بدلاً من إيقافهم".



واستكمل صلاح حديثه قائلاً:" يوجد أشخاص حدث معهم مثلما حدث في هذه الأيام مع مطربين المهرجانات، وأصبحوا حالياً علامة كبيرة ورموز في الغناء الشعبي، فبدلاً من الهجوم يجب أن ننصح كل من يمتلك موهبة أن يُنميها بطريقة صحيحة" .



برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.









