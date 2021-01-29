تعرف على حقيقة تبادل إطلاق أعيرة نارية بنجع حمادي

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:44 ص
وزارة الداخلية - أرشيفية
وزارة الداخلية - أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
نفى مصدر أمني ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن قيام بعض الأشخاص بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بتبادل إطلاق أعيرة نارية مما تسبب في حالة من الهلع لدى سكان المركز، وذلك لوجود خلافات بين الطرفين على تجارة المواد المخدرة، وأن إطلاق تلك الأعيرة النارية تسبب فى منع حصاد محصول القصب الخاص بأحد الطرفين، كما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد 5 قرى بدائرة المركز.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة، وأن صحة الواقعة هي وجود خلاف بين عائلتين بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية، وعلى إثرها قام الطرفين بإطلاق أعيرة نارية بالهواء ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو وفيات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

"هي كدة كدة ميتة".. نورهان دخلت المستشفى للولادة فخرجت بدون ساق (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلي نادي مصري مقابل 40 مليون

منذ ساعة و 13 دقيقة

سموحة يرغب فى ضم نجم الزمالك

منذ 43 دقيقة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 12 ساعة

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يُحدد بديل مصطفي محمد بعد رحيله

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

منذ ساعتين

سيراميكا يعير ٣ من لاعبيه إلى الأهلي وأسوان والنجوم

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ أقل من ساعة

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط 3 من أطراف مشاجرة بأسيوط وبحوزتهم أسلحة نارية

بسبب قطعة أرض.. "الأمن العام" يمنع "مذبحة" بين عائلتين بدشنا

الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي مشاجرة حلوان

كشف ملابسات مقتل شخص وضبط مرتكبي الواقعة بقنا

ننشر أسباب إطلاق أعيرة نارية بجوار مستشفى حميات نجع حمادي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

12:15 ص

سموحة يرغب فى ضم نجم الزمالك

01:20 ص

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات