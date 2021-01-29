مصدر أمني يكشف عن حقيقة منشور يدعي قيام ضابط بالنصب على المواطنين
الجمعة 29/يناير/2021 - 01:38 ص
هبة عبد الحفيظ
كشف مصدر أمني، حقيقة ما نشر على الـ"فيسبوك" متضمنًا صورة لأحد الأشخاص مصحوبة بتعليق يفيد بأن الصورة خاصة بأحد الضباط، وقيامه بالنصب عليه والتحصل منه على مبالغ مالية نظير تسهيل خدمات غير قانونية له.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره بالصفحة المشار إليها وتعرض صاحب الشكوى لعملية نصب من أحد الأشخاص تم تحديده، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا