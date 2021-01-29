مصدر أمني يكشف عن حقيقة منشور يدعي قيام ضابط بالنصب على المواطنين

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:38 ص
وزارة الداخلية - أرشيفية
وزارة الداخلية - أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
كشف مصدر أمني، حقيقة ما نشر على الـ"فيسبوك" متضمنًا صورة لأحد الأشخاص مصحوبة بتعليق يفيد بأن الصورة خاصة بأحد الضباط، وقيامه بالنصب عليه والتحصل منه على مبالغ مالية نظير تسهيل خدمات غير قانونية له.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره بالصفحة المشار إليها وتعرض صاحب الشكوى لعملية نصب من أحد الأشخاص تم تحديده، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ أقل من ساعة

سموحة يرغب فى ضم نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يُحدد بديل مصطفي محمد بعد رحيله

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

منذ ساعتين

"هي كدة كدة ميتة".. نورهان دخلت المستشفى للولادة فخرجت بدون ساق (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعتين

فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلي نادي مصري مقابل 40 مليون

منذ ساعة و 14 دقيقة

سيراميكا يعير ٣ من لاعبيه إلى الأهلي وأسوان والنجوم

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط 4 أشخاص بالغربية استولوا على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

ضبط مدير شركة يروج لـ"أدوية مجهولة" وطالبين لتزويرهما "أوراق رسمية"

ضبط عاطل استولى على 45 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بالخارج

استولى على أموال المواطنين.. الأموال العامة تضبط نصاب الزاوية الحمراء

القبض على سيدتين في مدينة نصر بتهمة ممارسة الدعارة

ضبط 6 حاولوا شراء قطعة أثرية مقلدة بالنزهة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

12:15 ص

سموحة يرغب فى ضم نجم الزمالك

01:20 ص

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات