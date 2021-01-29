مصدر أمني يكشف عن حقيقة منشور يدعي قيام ضابط بالنصب على المواطنين

كشف مصدر أمني، حقيقة ما نشر على الـ"فيسبوك" متضمنًا صورة لأحد الأشخاص مصحوبة بتعليق يفيد بأن الصورة خاصة بأحد الضباط، وقيامه بالنصب عليه والتحصل منه على مبالغ مالية نظير تسهيل خدمات غير قانونية له.



