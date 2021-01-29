جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة المقبلة

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:22 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
تنطل الجولة 20 من بطولة الدوري الإيطالي، مساء اليوم الجمعة 29 يناير، بمواجهة تجمع بين تورينو وضيفه فيورنتينا.

وتستأنف اللقاءات يوم السبت 30 يناير بثلاث مواجهات، حيث يحل ميلان ضيفاً على بولونيا، ويستضيف إنتر ميلان نظيره بينيفينتو، فيما يحل يوفنتوس ضيفاً على سامبدوريا.

وتختتم لقاءات ،الأحد 31 يناير، حيث يتلاقي سبازيا مع أودينيزي، أتالانتا ولاتسيو، كالياري وساسولو،  كروتوني وجنوى، نابولي وبارما، وروما وهيلاس فيرونا.


وفيما يلي، جدول ترتيب أندية الكالتشيو، قبل انطلاق الجولة 20.

1- ميلان 43 نقطة.

2- إنتر ميلان 41 نقطة.

3- روما 37 نقطة.

4- يوفنتوس 36 نقطة.

5- أتالانتا 36 نقطة.

6- نابولي 34 نقطة.

7- لاتسيو 34 نقطة.

8- هيلاس فيرونا 30 نقطة.

9- ساسولو 30 نقطة.

10- سامبدوريا 26 نقطة.

11- بينيفينتو 22 نقطة.

12- فيورنتينا 21 نقطة.

13- بولونيا 20 نقطة.

14- أودينيزي 18 نقطة.

15- سبازيا 18 نقطة.

16- جنوى 18 نقطة.

17- تورينو 14 نقطة.

18- كالياري 14 نقطة.

19- بارما 13 نقطة.

20- كروتوني 12 نقطة.

أخبار تهمك

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ حوالي 7 ساعات

سموحة يرغب فى ضم نجم الزمالك

منذ 43 دقيقة

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يُحدد بديل مصطفي محمد بعد رحيله

منذ ساعتين و 31 دقيقة

فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلي نادي مصري مقابل 40 مليون

منذ ساعة و 13 دقيقة

"هي كدة كدة ميتة".. نورهان دخلت المستشفى للولادة فخرجت بدون ساق (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعتين

سيراميكا يعير ٣ من لاعبيه إلى الأهلي وأسوان والنجوم

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

منذ ساعتين

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

12:15 ص

سموحة يرغب فى ضم نجم الزمالك

01:20 ص

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات