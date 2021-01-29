جامعة القاهرة: تصدرنا لجامعات العالم يعكس قيمة مصر (فيديو)

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:41 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، تعليقا على تصدر جامعة القاهرة جامعات العالم في عام 2020، قائلًا: "هذا يحمل قدر كبير من الاعتراف بمكانة مصر على المستوى العالمي".

وتابع "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الكثيرين كانوا يتحدثون عن مكانة البحث العلمي في مصر الذي يعمل على الوصول لحلول لبعض المشاكل، مشيرًا إلى أن البحث العلمي في جامعة القاهرة خلال السنوات الأخيرة تمحور في الأبحاث التطبيقية، واستشهد به على مستوى الباحثين في العالم.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اختيار 500 عالم مصري من أهم 2% من العلماء في العالم، وهذا يؤكد على أن هناك منظومة في البحث العلمي في مصر، وتتصدر جامعة القاهرة هذا الأمر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جامعة القاهرة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ حوالي 11 ساعة

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 7 ساعات

فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلي نادي مصري مقابل 40 مليون

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

منذ حوالي 8 ساعات

4 أسباب لانخفاض إصابات كورونا في مصر.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 33 دقيقة

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يُحدد بديل مصطفي محمد بعد رحيله

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول احتفالية كلاريفت للتميز في النشر الدولي

تكريم المجلة الهندسية لجامعة عين شمس بمناسبة دخولها ترتيب "wos" خلال احتفالية كلاريفت للتميز في النشر الدولي

نادية زخاري: الشراكات بين "البحث العلمي" والقطاع الخاص ضرورة لتحقيق الاستفادة

تعرف على العلماء المكرمين من "السيسي" في عيد العلم

"الخشت" يدعو الباحثين للنشر بمجلة جامعة القاهرة الدولية في الإنسانيات

الخشت: باحثون دوليون يريدون النشر في مجلة جامعة القاهرة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

08:21 م

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

12:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات