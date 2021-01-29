جامعة القاهرة: تصدرنا لجامعات العالم يعكس قيمة مصر (فيديو)

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، تعليقا على تصدر جامعة القاهرة جامعات العالم في عام 2020، قائلًا: "هذا يحمل قدر كبير من الاعتراف بمكانة مصر على المستوى العالمي".





وتابع "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الكثيرين كانوا يتحدثون عن مكانة البحث العلمي في مصر الذي يعمل على الوصول لحلول لبعض المشاكل، مشيرًا إلى أن البحث العلمي في جامعة القاهرة خلال السنوات الأخيرة تمحور في الأبحاث التطبيقية، واستشهد به على مستوى الباحثين في العالم.



