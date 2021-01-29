سموحة يرغب فى ضم نجم الزمالك









يسعي نادي سموحة للتعاقد مع مهاجم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على مركز جيد.





وكشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حقيقة رغبة نادي سموحة في استعارة عمر السعيد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضمن صفقة شراء الزمالك حسام حسن، مهاجم نادي سموحة.

وأكد فرج عامر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بالفعل طلبت استعارة حسام حسن من الزمالك ولكن حتى الآن لم أتلقى رد".



