"بني سويف التخصصي": إجراء 8 عمليات كبرى لجراحات المخ والأعصاب في 5 أيام
الجمعة 29/يناير/2021 - 07:28 ص
احمد فتحي الدسوقي
قال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، الخميس، إنه تم إجراء 8 عمليات كبرى لجراحات المخ والأعصاب خلال 5 أيام، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة وإشراف الدكتور مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
وأضاف "جودة"، أن فريق أطباء جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بني سويف التخصصي، برئاسة الدكتور وائل نظيم، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة بني سويف، واستشاري جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى بإجراء 8 عمليات جراحة مخ وأعصاب تنوعت بين أورام المخ وتفريغ النزيف بالمخ.
وأوضح مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، أن مريضة تبلغ 43 عاما، كانت تشتكي من جحوظ في العين، وتدهور في حدة الإبصار بنفس العين مع وجود صداع مزمن غير مستجيب للعلاج الدوائي، وعقب إجراء الفحوصات اللازمة، تبين وجود ورم في الفص الصدغي بالمخ، مع تورم في عظام الجمجمة مع تورم التجويف العظمي للعين، مشيرا إلى أنه تم إجراء جراحة دقيقة للمريضة بالمستشفى باستخدام الميكروسكوب الجراحي وحفار العظام عال السرعة، وتم إزالة عظام الجمجمة الضاغطة على المخ والتوسيع على العصب البصري.
وأكد أنه تم إزالة غشاء الآلام الجافية المغلف للورم، واستئصال الورم، وإجراء جراحة ترقيع لعظام الجمجمة باستخدام ٲسمنت عظمي في عملية استغرقت 8 ساعات متواصلة، بمشاركة الدكتور وائل نظيم استشاري المخ والأعصاب، والدكتور أحمد ربيع، استشاري التخدير، وخرجت المريضة في كامل الوعي والحركة بعد العملية مع تحسن في حدة الإبصار.
وأشار إلى أنه تم إجراء 6 عمليات أخرى لجراحات المخ والأعصاب بالمستشفى، تنوعت بين تفريغ نزيف بالمخ وكسور منخسفة بالجمجمة، وكدمات نزيفية بالمخ، ونزيف تحت الٲم الجافية، مضيفا أن تم إجراء جراحة عاجلة لطفلة عمرها سنتين، حضرت إلى المستشفي بعد سقوط من أعلى السرير، وعقب إجراء الأشعة المقطعية، تبين وجود نزيف بالمخ، وتم إجراء جراحة عاجلة لتفريغ النزيف، وتم حجزها في العناية المركزة بالمستشفى حتى تحسن الوعي، وتم حجزها في المستشفى أيام ثم خرجت بكامل الوعي.
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