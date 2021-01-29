هل تعرض 3 محامين للإهانة بقسم شرطة مطروح؟ مصدر أمني يكشف الحقيقة

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
نفى مصدر أمني ما أثير حول تعرض ثلاثة من المحامين للإهانة أثناء تواجدهم بقسم شرطة مطروح.

قال المصدر، إنه أثناء انقطاع الكهرباء عن القسم تم إخلاءه لتنفيذ إجراءات التأمين المتبعة، إلا أن المحامين المشار إليهم اعترضوا على تلك الإجراءات وقاموا بالتعدي بالسب على العاملين بالقسم، وفقًا لما أكده شاهد الواقعة أمام النيابة العامة الذي كان متواجدًا بالقسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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