بسبب "عضة كلب".. مشاجرة بقرية "ننا" ببني سويف

شهدت قرية "ننا" التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف، مساء الخميس، مشاجرة بسبب إصابة طفل بـ"عضة كلب" حيث تعرض والد الطفل للإصابة في المشاجرة بإصابات بسيطة، وتم نقلهما إلى المستشفى وتلقيا العلاج اللازم.





وتلقى العميد محمد محسن، مأمور مركز شرطة إهناسيا، بلاغًا بنشوب مشاجرة محدودة بقرية "ننا" التابعة لدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة، الناتجة عن إصابة طفل بـ"عضة كلب" نًقل على أثرها للمستشفى.





وعلى الفور انتقل الرائد أحمد بهجت، رئيس مباحث إهناسيا، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كلًا من: "ر.ع.م" ٤٤ سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وأصيب نجله "12 سنة" مصابًا بجرح قطعي بالقدم اليمنى، بسبب عضة الكلب، يقيمان ذات القرية.





ودلت التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، أن المشاجرة نسبت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، إثر "عضة كلب" لنجل الأول، فنشبت مشادة كلامية مع جاره تطورت لمشاجرة بسيطة نتج عنها إصابته.



