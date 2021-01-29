محمد منير يطرح برومو "أنا رايق" من ألبومه الجديد "باب الجمال"

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:57 ص
بوابة الفجر

طرح الكينج محمد منير برومو أغنيته "أنا رايق" وهى الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد "باب الجمال".

ومن المقرر طرح الأغنية قريبا عبر قناة محمد منير على موقع الأغنيات الشهير "يوتيوب".

الكينج محمد منير يتعاون فى الأغنية الجديدة "أنا رايق" لأول مرة مع الشاعر نور الدين محمد والملحن أحمد عمار، وهى من توزيع أسامة الهندى.


وكان الكينج منير طرح مؤخرا كليب أغنية "أبطال رجالة"، التى أهداها إلى رجال وشهداء وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة التاسع والستين.

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