برلمانية: 8 ملايين مصري يضربون زوجاتهم (فيديو)

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:59 ص
أمل سلامة
أمل سلامة
أمنية فوزي
قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن 86% من الأزواج في مصر يضربون زوجاتهم.

وأضافت "سلامة"، خلال حوارها مع الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الخميس، أن 8 ملايين زوج يضربون زوجاتهم، وفقًا لإحصائيات المجلس القومي للمرأة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنها مستمرة في مشروع القانون الذي تعمل عليه وهو تغليظ العقوبة في قضايا عنف الأزواج.

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