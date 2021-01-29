برلمانية: 8 ملايين مصري يضربون زوجاتهم (فيديو)

قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن 86% من الأزواج في مصر يضربون زوجاتهم.





وأضافت "سلامة"، خلال حوارها مع الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الخميس، أن 8 ملايين زوج يضربون زوجاتهم، وفقًا لإحصائيات المجلس القومي للمرأة.



