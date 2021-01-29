برلمانية: 8 ملايين مصري يضربون زوجاتهم (فيديو)
الجمعة 29/يناير/2021 - 07:59 ص
أمنية فوزي
قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن 86% من الأزواج في مصر يضربون زوجاتهم.
وأضافت "سلامة"، خلال حوارها مع الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الخميس، أن 8 ملايين زوج يضربون زوجاتهم، وفقًا لإحصائيات المجلس القومي للمرأة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنها مستمرة في مشروع القانون الذي تعمل عليه وهو تغليظ العقوبة في قضايا عنف الأزواج.
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