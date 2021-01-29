جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة المقبلة

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي


تبدأ الجولة 20 من الدوري الإيطالي، اليوم الجمعة 29 يناير، بلقاء وحيد يجمع تورينو بضيفه فيورنتينا
وتختتم لقاءات ،الأحد 31 يناير، حيث يتلاقي سبازيا مع أودينيزي، أتالانتا ولاتسيو، كالياري وساسولو،  كروتوني وجنوى، نابولي وبارما، وروما وهيلاس فيرونا.

وعلى صعيد صراع الهدافين، يتصدر كريستيانو رونالدو القائمة برصيد 15 هدفاً، ويلاحقه تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو برصيد 13 هدفاً، ورميلو لوكاكو مهاجم الإنتر وزلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان برصيد 12 هدفاً لكل منهما.


وفيما يلي، جدول ترتيب هدافي الكالتشيو، قبل انطلاق الجولة 20.

1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 15 هدفاً.

2- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 13 هدفاً.

3- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 12 نقطة.

4- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) – 12 نقطة.

5- لويس مورييل (تالانتا) – 11 هدفاً.

6- جواو بيدرو (كالياري) – 10 أهداف.

7- أندريا بيلوتي (تورينو) – 9 أهداف.

8- لورينزو إنسيني (نابولي) – 9 أهداف.

9- هيرفينج لوزانو (نابولي) – 9 أهداف.

10- مبالا نزولا (سبازيا) – 9 أهداف.

11- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 9 أهداف.

أخبار تهمك

باتشيكو يُحدد بديل مصطفي محمد بعد رحيله

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ أقل من ساعة

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ حوالي 7 ساعات

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ حوالي 5 ساعات

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم

منذ أقل من ساعة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

منذ ساعتين

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

سيراميكا يعير ٣ من لاعبيه إلى الأهلي وأسوان والنجوم

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلي نادي مصري مقابل 40 مليون

منذ ساعة و 12 دقيقة

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يرغب فى ضم نجم الزمالك

منذ 42 دقيقة

"هي كدة كدة ميتة".. نورهان دخلت المستشفى للولادة فخرجت بدون ساق (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

12:15 ص

سموحة يرغب فى ضم نجم الزمالك

01:20 ص

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات