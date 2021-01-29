صلاح عبد الله: أنا زملكاوي وجوزت بناتي لأهلاوية

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:38 ص
بوابة الفجر

كشف الفنان صلاح عبد الله، النقاب عن أنه زملكاوي، إلا أنه رغم ذلك زوج ابنتيه لزوجين يشجعان نادي الأهلي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ليلة الخميس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة "mbc مصر": "مش هينفع اسأل ازواج بناتي أسألهم أنتوا بتشجعوا الأهلي ولا الزمالك لأن الزواج مفيهوش كده".

وتستضيف ياسمين عز في حلقة هذا الأسبوع نخبة متنوعة من النجوم حيث يجمع البرنامج الفنان صلاح عبد الله، ونجم الكوميديا محمد أسامة "أس أس".

 والممثلة الشابة زينب غريب والمطرب الشعبي حمو بيكا، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مختارة من الأغاني المميزة.

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