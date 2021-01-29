فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلي نادي مصري مقابل 40 مليون





يسعي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك للتعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.





وكشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن موقف نادي الزمالك في التعاقد مع حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة.





وأكد فرج عامر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "حسام حسن تم بيعه منذ 8 أيام لنادي مصري في الوقت الجاري وسيرحل في نهاية الموسم".