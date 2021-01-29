لجنة تحكيم مسابقة أندريه ستينين لعام 2021 تضمّ رواد التصوير في العالم

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت مسابقة أندريه ستينين الدولية للمصورين الشباب عن أعضاء لجنة التحكيم لهذا العام، والمكونة من كبار المحترفين في قطاع التصوير، حيث يعتبر فريق اللجنة لهذا العام فريداً من نوعه.

وتضم اللجنة ممثلين عن كبرى وسائل الإعلام في العالم ومصورين حائزين جوائز كبرى، ممن قاموا بالفعل في سنوات مختلفة بتقييم أعمال المشاركين في مسابقة أندريه ستينين.

من بين هؤلاء: أندرياس ترامب مدير قسم الصور في مجلة شتيرن (ألمانيا)، وروث إيشهورن المنسقة المستقلة ومحررة الصور التي شغلت سابقاً مديرة قسم الصور في النسخة الألمانية من مجلة GEO (ألمانيا)، وألبرتو برينا مؤسس ومنسق مهرجان التصوير الأخلاقي السنوي في لودي (FestivaldellaFotografiaEtica) (إيطاليا)، وايان لاندسبيرغ محرر صور لأقدم الصحف في جنوب إفريقيا كيب تايمز وكيب أرغوز كجزء من مجموعة إندبندنت ميديا، وفاليري ميلنيكوف الفائز مرتين بالجائزة العالمية الرائدة في التصوير WorldPressPhoto المصور الصحفي الخاص لوكالة ريا نوفوستي (روسيا)، ويوري كوزيريف الفائز بعدد من جوائز الصور الدولية الرائدة المؤسس المشارك لوكالة التصوير العالمية الشهيرة "نور" (روسيا).

ويذكر أن مشاريع الوكالة الدولية الموضوعية تثير تغييرات إيجابية عالمية في المجتمع والبيئة لأنها تغطي مسائل الاحتباس الحراري وتتحدث عن الظلم الاجتماعي أو انتهاكات حقوق الإنسان من خلال لغة التصوير.

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