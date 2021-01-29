غادة إبراهيم تكشف سبب غيابها عن الأعمال الفنية

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:20 ص
غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
هدى عبدالرازق
أعربت الفنانة غادة إبراهيم، عن سعادتها بعد شفائها من فيروس كورونا، لافتة إلى أن الصحة الجيدة لا تقدر بثمن مطالبة جمهورها بضرورة توخي الحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بكل حزم وقوة.

وأضافت "إبراهيم"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "أنا محافظة على صحتي بممارسة الرياضة باستمرار، رفضت المشاركة في المهرجانات السنمائية خوفا من التكدس والزحام في ظل جائحة فيروس كورونا".

وتابعت: "فيروس كورونا أصابني من خلال النقود، حالتي النفسية السيئة بسبب مهاجمتي من أعداء النجاح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن أفراد داخل الوسط الفني".

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