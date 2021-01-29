تراجع "مصباح علاء الدين" لمحمد رمضان عل قائمة الأكثر رواجا بيوتيوب

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
شهدت "مصباح علاء الدين" لمحمد رمضان، تراجعا ملحوظًا على قائمة الأكثر رواجا بيوتيوبن بعد 5 أيام من عرضها.

وحققت الأغنية نسب مشاهدات كبيرة فور طرحها، حيث تخطت الـ 5 مليون مشاهدة فور طرحها للمشاهدة والاستماع.

والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكي وألحان محمد يحيى، وتوزيع ديزل، ووسام عبد المنعم، وإخراج محمد سلامة، ويوجد صوت طفل صغيريغني معه في بداية الأغنية.

وتقول كلمات الأغنية :"من صغرى كنت شايف.. وأنا بلمس النجوم.. ولا عمرى كنت خايف.. كل أما أقع بقوم.. وحلمت بالبطولة.. جايلك يا صفوف يا أولى.. وآدى حلم الطفولة.. أهو اتحقق فى يوم، ماكانش ليا واسطة.. مادعكتش الفانوس.. بالعكس حلمت حلم.. كان رؤية مش كابوس.. والناس الطيبين.. واقفين مستجدعين.. هما ودعوة أمى.. مصباح علاء الدين.. من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم.. أعدائى يكتروا يختفوا يظهروا مافرقش معايا الهجوم.. لما أنا مش فارق معاك.. والناس كلها وياك.. اسأل عيلتك تقولك.. بنشوفه من وراك".

وفي سياق متصل، يواصل الفنان محمد رمضان، في الفترة الحالية تصوير مسلسله الجديد "موسى"، المقرر عرضه في السباق الدرامي الرمضاني القادم لعام 2021.

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