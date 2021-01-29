مصرع وإصابة 3 أشخاص بينهم شرطي في حادث تصادم بالمنيا

لقى شخص مصرعه فيما أصيب اثنين آخرين في حادث تصادم على الطريق الزراعي مصر أسوان بالقرب من مركز ابوقرقاص.





تلقى اللواء محمود خليل مدير امن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد تلقيه اخطارا من غرفة عمليات النجدة بتصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي مصر اسوان، وبالانتقال تبين وقوع تصادم بين سيارة رقم 7843 ن ي ا " والسيارة رقم 9765 ن ل ق.



