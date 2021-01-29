ضبط كمية كبيرة من الشيش بحي الشرابية

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
قاد المهندس حمادة رزق رئيس حي الشرابية، حملة مكبرة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع تقديم الشيشة في المقاهي، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.


وقال "رزق"، إنه تم صبط كمية كبيرة من الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها، حيث تم وضع المضبوطات بالمخازن المخصصة للحي.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ونائبه للمنطقة الشمالية الدكتور حسام فوزي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

منذ 38 دقيقة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يُحدد بديل مصطفي محمد بعد رحيله

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

منذ أقل من ساعة

مدير أمن الجيزة يتفقد موقع اندلاع النيران بمحطة مترو البحوث

منذ ساعة و 6 دقيقة

سيراميكا يعير ٣ من لاعبيه إلى الأهلي وأسوان والنجوم

منذ حوالي 3 ساعات

"هي كدة كدة ميتة".. نورهان دخلت المستشفى للولادة فخرجت بدون ساق (فيديو وصور)

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 11 ساعة

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقرر استمرار متابعته لصفقته المنتظرة بعد إعارته للإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ملصقات ومنع الشيشة.. أحياء القاهرة تحارب فيروس كورونا القاتل

الإسكندرية تبدء أولى حملاتها لمنع "الشيشة" في المقاهي (صور)

حملات على المقاهى والكافيهات لمنع استخدام الشيشة بالقاهرة (فيديو وصور)

حملات مكثفة على مقاهي بورسعيد.. ومصادرة مئات الشيش (صور)

مبادرة شبابية ببورسعيد لتوزيع الكمامات على المارة والسيارات (صور)

7 إجراءات من محافظة القاهرة لمواجهة كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

12:15 ص

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

12:00 ص

باتشيكو يُحدد بديل مصطفي محمد بعد رحيله

11:32 م

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

08:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات