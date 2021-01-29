ضبط كمية كبيرة من الشيش بحي الشرابية

قاد المهندس حمادة رزق رئيس حي الشرابية، حملة مكبرة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع تقديم الشيشة في المقاهي، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.









وقال "رزق"، إنه تم صبط كمية كبيرة من الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها، حيث تم وضع المضبوطات بالمخازن المخصصة للحي.



