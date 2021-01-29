بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
الجمعة 29/يناير/2021 - 01:11 ص
أمنية فوزي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة 29 يناير 2021، وجاءت التوقعات كالتالي:
طقس الجمعة نهارًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الجمعة ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- صقيع على المزورعات في وسط سيناء.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.
- أمطار متوسطة على مناطق من (المنوفية- الشرقية) على فترات متقطعة.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- دمياط- بورسعيد- العريش- البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- الغربية) على فترات متقطعة.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي على شمال البلاد على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
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