بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة 29 يناير 2021، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الجمعة نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الجمعة ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- صقيع على المزورعات في وسط سيناء.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبًا) على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة على مناطق من (المنوفية- الشرقية) على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- دمياط- بورسعيد- العريش- البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- الغربية) على فترات متقطعة.





الوصف الفني لخرائط الطقس: