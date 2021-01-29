ليفربول يعود لسكة الانتصارات بالفوز على توتنهام في الدوري الإنجليزي

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
وكالات
وضع ليفربول حدا لنتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 3 - 1 على مضيفه توتنهام هوتسبير يوم الخميس في المرحلة العشرين للمسابقة.

ارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق انتصاره الأول في البطولة خلال العام الجديد، إلى 37 نقطة في المركز الرابع، بفارق أربع نقاط خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.


في المقابل، تجمد رصيد توتنهام هوتسبير، الذي حقق فوزين في مبارياته الثماني الأخيرة بالمسابقة، عند 33 نقطة في المركز السادس.

كان ليفربول الطرف الأفضل في المباراة، في الوقت الذي تأثر فيه توتنهام بإصابة نجمه الإنجليزي الدولي هاري كين، الذي تم استبداله قبل انطلاق الشوط الثاني، ليواصل ابتعاده عن سباق المنافسة على الصدارة.

وبادر ليفربول بالتسجيل عبر نجمه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لينهي الصيام التهديفي للفريق الأحمر في المسابقة، بعدما عجز عن التسجيل في مبارياته الأربع الأخيرة.

وفي الشوط الثاني، أضاف ترينت أليكسندر أرنولد الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 47، غير أن توتنهام أشعل اللقاء من جديد، عقب تسجيل لاعبه الدنماركي بيير إيميل هوبيرغ هدفا للفريق اللندني في الدقيقة 49.

وأحكم ليفربول قبضته على اللقاء، بعدما أحرز مهاجمه السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث للفريق الأحمر في الدقيقة 65.

بهذا الانتصار، واصل ليفربول تفوقه على توتنهام بعدما انتصر عليه في جميع مواجاتهما الست الأخيرة بمختلف المسابقات، علما بأن هذا هو الفوز الثالث على التوالي لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب على الفريق الأبيض بالعاصمة البريطانية لندن.

كما أعاد هذا الفوز بعضا من الاتزان لليفربول، الذي أخفق في تحقيق أي فوز في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالدوري الإنجليزي، الذي يحلم الفريق بالاحتفاظ بلقبه للموسم الثاني على التوالي، حيث يرجع آخر انتصار له في المسابقة إلى 19ديسمبر الماضي، حينما اكتسح مضيفه كريستال بالاس 7 - صفر.

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