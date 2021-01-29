غادة إبراهيم: "الوسط الفني تحول إلى شللية.. والمحسوبيات تحكمم"

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن المجتمع المصري لديه قيم وعادات وتقاليد، لافتة إلى أن انتقاد فساتين الفنانات في المهرجانات السينمائية أمر طبيعي.





وتابعت "إبراهيم"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك حملات متعمدة وموجهة ضد بعض الفنانات لتشويههم من بينهم رانيا يوسف وحلا شيحة ومحمد رمضان وغيرهم"، لافتة إلى أن "العمل في الوسط الفني أصبح بالمحسوبية والوساطة".



