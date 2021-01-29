غادة إبراهيم: "الوسط الفني تحول إلى شللية.. والمحسوبيات تحكمم"

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:03 ص
غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
كـسـاب أحـمـد
قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن المجتمع المصري لديه قيم وعادات وتقاليد، لافتة إلى أن انتقاد فساتين الفنانات في المهرجانات السينمائية أمر طبيعي.

وتابعت "إبراهيم"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك حملات متعمدة وموجهة ضد بعض الفنانات لتشويههم من بينهم رانيا يوسف وحلا شيحة ومحمد رمضان وغيرهم"، لافتة إلى أن "العمل في الوسط الفني أصبح بالمحسوبية والوساطة".

وأضافت: "الوسط الفني تحول إلى شللية ومصاطب، وأنا وقعت عقد فيلم صعيدي رايح جاي، تأليف وحيد حامد، وفوجئت بفنانة أخري قامت بدوري في العمل، كما تعرضت للعديد من مواقف الغدر والخيانة والغدر من أصدقائي في المجال".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غادة إبراهيم صعيدي رايح جاي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلي نادي مصري مقابل 40 مليون

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 7 ساعات

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ حوالي 11 ساعة

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يُحدد بديل مصطفي محمد بعد رحيله

منذ حوالي 9 ساعات

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ حوالي 16 ساعة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 7 ساعات

4 أسباب لانخفاض إصابات كورونا في مصر.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

هنا شيحة تثير الجدل ووالدها يكشف حقيقة زواجها من أحمد فلوكس

رد غير مباشر من أصالة على زواج أنغام وأحمد إبراهيم

بعد تسريب خبر زواج أنغام وأحمد إبراهيم.. أصابع الاتهام تتجه نحو هذه الفنانة الشهيرة

مليشيات الإخوان الغدر والخيانة على الحالمة تعز (انفوجراف)

مفتي الجمهورية يدين التفجير الإرهابي بمدينة بئر العبد

غادة إبراهيم: تعاقدت على بطولة "صعيدي رايح جاي" وفوجئت باستبدالي (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

08:21 م

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

12:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات