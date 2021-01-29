غادة إبراهيم: "الوسط الفني تحول إلى شللية.. والمحسوبيات تحكمم"
الجمعة 29/يناير/2021 - 07:03 ص
كـسـاب أحـمـد
قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن المجتمع المصري لديه قيم وعادات وتقاليد، لافتة إلى أن انتقاد فساتين الفنانات في المهرجانات السينمائية أمر طبيعي.
وتابعت "إبراهيم"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك حملات متعمدة وموجهة ضد بعض الفنانات لتشويههم من بينهم رانيا يوسف وحلا شيحة ومحمد رمضان وغيرهم"، لافتة إلى أن "العمل في الوسط الفني أصبح بالمحسوبية والوساطة".
وأضافت: "الوسط الفني تحول إلى شللية ومصاطب، وأنا وقعت عقد فيلم صعيدي رايح جاي، تأليف وحيد حامد، وفوجئت بفنانة أخري قامت بدوري في العمل، كما تعرضت للعديد من مواقف الغدر والخيانة والغدر من أصدقائي في المجال".
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