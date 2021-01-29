استياء أهالي شبرا الخيمة بسبب خطأ شركة المياه

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:17 ص
شكوى المواطنين
شكوى المواطنين
هالة الشحات
تلقت جريدة الفجر شكوي من عدد من سكان منطقة شبرا الخيمة، بسبب إنقطاع مياه الشرب لمدة طويلة منذ الساعة السابعة مساء يوم الخميس، مخالفة للبيان الذي صدر عن شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، أول أمس، والذي تم التنوية فيه عن إنقطاع المياة مساء يوم الجمعة الموافق 29 يناير، في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن تعود المياه في تمام الساعة الثامنه صباحا من يوم السبت الموافق 30 يناير.

وفوجئ المواطنين بإنقطاع المياة عن المنطقة بالكامل في وقت مخالف للبيان مما تسبب في أزمة لعدم وجود وقت كافي لتخزين مياه الشرب والإستخدامات المنزلية.

وأرفق عدد من المواطنين صورة البيان الذي صدر عبر الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري.

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