شاهد.. غادة إبراهيم: "دماغي أنشف من الطوبة ومش بسيب حقي"

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إنها مواليد برج العقرب، الذي يتمتع بصفات كتيرة أهمها القوة وعدم التنازل عن حقة ومواجهة الأشخاص بأخطائهم، مضيفة أنها تجيد عمل الأدوار الصعيدية ومتعددة الشخصيات





وتابعت "إبراهيم"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، "أدماغي زلطة وأنشف من الطوبة ومش بسيب حقي لحد آخر يوم في عمري".





وأضافت: "الفن كان واخد كل وقتي ومكنتش برروح بيتي من كثرة الاشتراك في العديد من الأعمال الفنية المختلفة، لكن نفسي أجسد دور بنت الحارة الشعبية، ودور المناظلة الفلسطينية، ودور البنت الجدعة التي تمثل المرأة المصرية الشرقية.



