بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:48 ص
سمير صبري المحامي
سمير صبري المحامي
مـروة هيـكل
قدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا بلاغا عاجلا للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي.

وقال "صبري"، 43 عاما أمضتهم مهندسة الديكور ماي إسكندر جايد؛ وسط عائلتها ومحبيها، قبل أن يفجعهم خبر وفاتها على يد حفيد رجل أعمال، في حادث تصادم عنيف أدى إلى مصرعها على طريق سهل حشيش المتجه إلى الجونة، خلال عودتها من عملها إلى مقر إقامتها بالقاهرة".

وتابع: "دقائق قليلة مضت بعد حادث التصادم حتى فاضت روح "ماي"، وتنتهي قصة مهندسة الديكور الناجحة التي راحت ضحية لطائش ثري يقود سيارة فارهة بدون أضواء ويسير عكس الاتجاه؛ وتكون "ماي" إحدى ضحايا "هيثم كريم كامل أبو علي" قريب رجل الأعمال الشهير وصاحب المنتجعات الشهيرة بالغردقة".         

ولفت إلى أنه "لم يتحكم في السيارة هذا المستهتر الطائش الذي كان يقود السيارة وهو في حالة سكربين ويقود السيارة بسرعة جنونية ليستضدم بسيارة الفتاه المسكينة وجها لوجه بكامل سرعته.. وماتت علي الفور".

وأوضح أن "هذا الحادث الاجرامي رقم ٦ الذي يرتكبه المبلغ ضده وفي كل مرة يلقي بالسيارة وياتي باحسن منها
والراي العام يراقب هذه الجريمة البشعة وكله ثقة عمياء وفي التحقيق وفي قرارات النيابة العامة الموقرة للحفاظ علي حقوق الصغيرة الشهيدة واسرتها من جراء رعونة واستهتار المبلغ ضدة وحتي يكون عبرة لامثاله المستهترين والذي يلتمس المبلغ تقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة".

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