غادة إبراهيم: قدمت أعمالا خليجية وأردنية بسبب ملامحي الشرقية (فيديو)

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:01 ص
غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
كـسـاب أحـمـد
قالت الفنانة غادة إبراهيم، إنها قدمت العديد من الأدوار المتنوعة طوال مشوارها الفني الممتد لـ20 عاما، وذلك لأن ملامحها شرقية وقدمت أدوار الفلاحة والصعيدية وغيرها.

وأضافت "إبراهيم"، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها قدمت خلال مشوارها الفني مسلسلات خليجية وأردنية بسبب ملامحها العربية الشرقية، وكذلك الصعيدية مثل مسلسل "حبيبتي من تكون"، ومسلسل "النار والطين".

وعن أدوار الإغراء، قالت غادة إبراهيم إنها طوال مشوارها الفني خلال 20 عاما، لم تقدم سوى عملين يقال عنهم "إغراء" أحدهما فيلم الإمبراطورة مع نادية الجندي، والآخر هو "طأطأ وريكا وكاظم بيه" مع الراحلين نجاح الموجي وكمال الشناوي.

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