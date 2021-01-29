غادة إبراهيم: قدمت أعمالا خليجية وأردنية بسبب ملامحي الشرقية (فيديو)

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إنها قدمت العديد من الأدوار المتنوعة طوال مشوارها الفني الممتد لـ20 عاما، وذلك لأن ملامحها شرقية وقدمت أدوار الفلاحة والصعيدية وغيرها.





وأضافت "إبراهيم"، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها قدمت خلال مشوارها الفني مسلسلات خليجية وأردنية بسبب ملامحها العربية الشرقية، وكذلك الصعيدية مثل مسلسل "حبيبتي من تكون"، ومسلسل "النار والطين".



