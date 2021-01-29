شاهد.. إبراهيم عيسى: "منتخب مصر لكرة اليد رفع راسنا"

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن أداء منتخب مصر لكرة اليد مشرف ومكافح وقوي، في مباراة مارثونية، كانت مع الدنمارك بطل العالم، الذين انتزعوا الفوز في اللحظات الأخيرة، واحتفى المصريون بمنتخب اليد، ليس فقط في دور الثمانية، ولكن بسوابق في الـ 20 عاما الماضية مليئة بالنجاحات.





وأضاف "عيسى"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، أن هذا الأداء والقدرة على تقديم عرض شرف المصريين، ورفع رأسنا، كمحب للرياضة، فأمس كان هناك تجمعات شعبية، وكل البيوت كانت تتابع بعشق وبلهفة وبفخر وسعادة، والجميع أصبح يحفظ أسماء لاعبي اليد، ولم يكن هناك أم مصرية إلا وتدعو لهؤلاء الأبطال، فنحن أمام مشهد شديد الجمال والروعة.





وتابع: "تلاحقنا خيبة الأمل راكبة جمل، ونريد أن نسأل: لماذا كرة القدم التي يصرف عليها ملايين ومليارات ولها اهتمام إعلامي كبير وعشرات ساعات على القنوات التليفزيونية تحكي لهوا وتعبث في عقول الجماهير بالكلام عن كرة القدم، لا إنجاز فيها".



