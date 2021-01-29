نشرة حوادث "الفجر".. مدير أمن الجيزة يتفقد موقع اندلاع النيران بمحطة مترو البحوث

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

انتقل اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى موقع اندلاع النيران داخل محطة مترو البحوث، لتفقد الأوضاع ومتابعة عمليات السيطرة على الحريق.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 8400 قرص منشطات مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة "مجهولة المصدر " وغير مصرح بتداولها بالأسواق وتشكل خطرًا على الصحة العامة بحوزة أحد الأشخاص يقوم بالترويج لها من خلال صفحتة الإلكترونية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بمحافظة الجيزة. 

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى رقم ٤١ لسنة ٢٢قضائية دستورية عليا، والمطالبة بعدم دستورية البند (ب) من المادة الأولى من القرار رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٩، والبند (د) من المادة الأولى من القرار رقم ٧٩ لسنة ١٩٩١، الصادرين عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، اعتاد رجل أربعيني العمر، على استقطاب الفتيات الساقطات لقضاء سهرة حمراء مقابل المال، بعيدا عن أعين زوجته وأسرته، لتكون سببا في تقييده وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بعد سرقته داخل وكره.

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محطة البحوث حريق المترو الفجر

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