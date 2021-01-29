تفاصيل مبادرة أكفل يتيم في بيتك من وزارة التضامن الاجتماعي

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:57 ص
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
آيات عامر
خصصت وزارة التضامن الاجتماعي "خطًا ساخنًا، وهو 19828 للرد على استفسارات وتظلمات الأسر البديلة، وكذلك تعريف المتصل بإجراءات كفالة الطفل اليتيم، إضافة إلى إتاحة التسجيل لراغبي الكفالة على الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعي، وهو على الرابط التالي: www.moss.gov.eg.

وتستعرض"الفجر" الشروط والإجراءات كافة، لكفالة الطفل اليتيم في عدة نقاط:
- أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي.
- لا يقل سن أي من الزوجين عن 25 عامًا وألا يزيد عن الـ60 عامًا.
- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن 30 عامًا كفالة الأطفال.
- توافر الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والمادية في الأسرة التي تطلب كفالة الطفل.
- يجب أن يكون الزوجان حاصلان على قدر مناسب من التعليم.
- أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية.
- توافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة.
- ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.
- تتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل إذا كان معلوم النسب.
- تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة مديريات التضامن في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل.

خطوات كفالة الطفل اليتيم إلكترونيا:
- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
- اختيار مبادرة اكفل يتيم في بيتك.
- املأ البيانات المطلوبة كبيانات الأم البديلة ومنها الاسم والحالة الاجتماعية والديانة والمرحلة التعليمية والمهنة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- إذا كانت الأم البديلة تحمل جنسية أخرى، بالإضافة للمصرية فإنه لابد من ادخال بيانات الجنسية ورقم جواز السفر.
- لابد من وضع بيانات السكن داخل مصر بشكل دقيق ومنها المحافظة والمركز والحي ولابد من توضيح محل إقامة الأسرة سواء في الداخل أم في الخارج.
- وفي الخطوة الأخيرة يتم إدخال بيانات الطفل وهي: نوعه وعمره، ثم إرسال الطلب. 

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