غادة إبراهيم: اكتشفت إصابتي بكورونا عن طريق "المحشي" (فيديو)

أعلنت الفنانة غادة إبراهيم تعافيها من كورونا، عقب إصابتها بالفيروس خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها كانت تجربة قاسية، ولكنها تمكنت من التغلب عليها بسبب عدم التدخين وكذلك لحرصها على تقوية مناعتها من خلال تناول الأغذية المفيدة والصحية و"الأكل البيتي".





وأضافت "إبراهيم"، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن استعادت عافيتها بشكل كامل ما عدا حاسة الشم لم تعد بشكل كامل حتى الآن، مؤكدة أن الأطباء أخبروها أنها ستعود بشكل كامل خلال فترة بين 3 أشهر وسنة.



