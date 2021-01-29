"عيب في حق مصر".. محمد موسى ينفعل على الهواء بسبب نفق الأمير بالخصوص (فيديو)
الجمعة 29/يناير/2021 - 06:14 ص
كـسـاب أحـمـد
عرض الإعلامي محمد موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، استغاثة أهالي مدينة الخصوص، بمحافظة القليوبية، من تراكم القمامة داخل نفق الأمير، المعد لعبور المشاة والسيارات أسفل الطريق الدائري.
وطالب "موسى"، المسؤولين بعمل زيارة للمنطقة والوقوف على صحة الأمر، موضحا: "لأن الصور مبتكذبش وحقيقي محتاجين نتخلص من المناظر اللي زي ده لأنه عيب في حق مصر التي شهدت ثورة تنموية بيقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شتي المجالات".
وقال إسلام سمير، أحد سكان المنطقة، " كان في صندوق كبير لتجميع القمامة أول النفق وصندوق آخره من الجانب الثاني، وكان يتم تغيير هذه الصناديق يوميا حتى جاء يوم وتم رفعها وأصبح الاتجاهين لا يوجد بهما أي مكان لإلقاء القمامة، الأمر الذي حول النفق لمقلب لتجميع القمامة وتجمع الباعة الجائلين داخل النفق، وحولها لمنطقة موبوءة وناقلة للأمراض وملتقى أيضًا للمسجلين خطر".
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