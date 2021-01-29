محمد موسى: "التعاون للبترول" تتبوأ الصدارة في تعظيم منتجاتها (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن شركة التعاون للبترول تشهد نهضة كبيرة في مختلف المجالات والقطاعات، من انتاج الزيوت ومنظفات، وإعادة هيكلة، والسماح للشباب بتقلد العديد من المناصب الهامة والقيادية.





وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، كما عظمت شركة التعاون للبترول، بقيادة بقياد المحاسب عادل عياد، انتاجها من المنظفات ومنتجات مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



