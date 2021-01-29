محمد موسى: "التعاون للبترول" تتبوأ الصدارة في تعظيم منتجاتها (فيديو)
الجمعة 29/يناير/2021 - 05:59 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي محمد موسى، إن شركة التعاون للبترول تشهد نهضة كبيرة في مختلف المجالات والقطاعات، من انتاج الزيوت ومنظفات، وإعادة هيكلة، والسماح للشباب بتقلد العديد من المناصب الهامة والقيادية.
وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، كما عظمت شركة التعاون للبترول، بقيادة بقياد المحاسب عادل عياد، انتاجها من المنظفات ومنتجات مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وتابع، أن الشركات الوطنية تتبوأ الصدارة في تعظيم منتجاتها، لافتا إلى أن شركة التعاون للبترول استطاعت توفير كافة منتجات الجل المطهر والمعقمات بتركيز كحول % 70 بكافة منافذها وبمحطات التموين الخاصة بهما وبأسعار مناسبة تيسيرا على المواطنين، من أجل تطبيق الإجراءات الاحتزازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
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