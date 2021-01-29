محمد موسى: "التعاون للبترول" تتبوأ الصدارة في تعظيم منتجاتها (فيديو)

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:59 ص
محمد موسى
محمد موسى
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي محمد موسى، إن شركة التعاون للبترول تشهد نهضة كبيرة في مختلف المجالات والقطاعات، من انتاج الزيوت ومنظفات، وإعادة هيكلة، والسماح للشباب بتقلد العديد من المناصب الهامة والقيادية.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، كما عظمت شركة التعاون للبترول، بقيادة بقياد المحاسب عادل عياد، انتاجها من المنظفات ومنتجات مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتابع، أن الشركات الوطنية تتبوأ الصدارة في تعظيم منتجاتها، لافتا إلى أن شركة التعاون للبترول استطاعت توفير كافة منتجات الجل المطهر والمعقمات بتركيز كحول % 70 بكافة منافذها وبمحطات التموين الخاصة بهما وبأسعار مناسبة تيسيرا على المواطنين، من أجل تطبيق الإجراءات الاحتزازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر الفجر البترول

أخبار تهمك

تقلبات في الطقس خلال الأيام المقبلة.. اعرف التفاصيل

منذ نصف ساعة

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

4 أسباب لانخفاض إصابات كورونا في مصر.. تعرف عليها

منذ ساعة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلي نادي مصري مقابل 40 مليون

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يُحدد بديل مصطفي محمد بعد رحيله

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ حوالي 11 ساعة

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة: إقامة معرض لمنتجات التعاون للبترول للعاملين "صور"

"النصر للكيماويات" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المطهرات

رئيس مصنع 45 الحربي: أنتجنا أنواعا جديدة من المطهرات لمواجهة كورونا

رئيس شركة السكر: ننتج "كولونيا" تحتوي على 70 % من الإيثانول

تعرف على أماكن منافذ الإنتاج الحربي لبيع الكمامات والمطهرات

الإنتاج الحربي توفر مطهرات بسعر أقل 50% من السوق لمواجهة كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

4 أسباب لانخفاض إصابات كورونا في مصر.. تعرف عليها

05:35 ص

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

08:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات