غادة إبراهيم: الجزء السادس من ليالي الحلمية "زعل ناس كتير أوي".. فيديو
الجمعة 29/يناير/2021 - 01:28 ص
كـسـاب أحـمـد
قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن أزمة كورونا أثرت على المجال الفني بشكل عام، كما أن الحال قبل كورونا كان سيئ أيضا في السينما المصرية التي كانت في أسوأ حالاتها، على عكس الدراما التي كانت كثيرة ومتنوعة.
وأضافت إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية "زعلني وزعل ناس كتير من المتابعين للأجزاء الخمسة السابقة، لأنه كان فيها عناصر مكنش ينفع يشتغلوا فيها من الأساس".
وتابعت: "هناك أعمال درامية رائعة مؤخرا، مثل مسلسل الاختيار في رمضان الماضي، وكذلك مسلسل النهاية الذي قام ببطولته الفنان يوسف الشريف، ومسلسل الفتوة بطولة ياسر جلال".
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