غادة إبراهيم: "ربنا بيحبني عشان اشتغلت مع مخرجين وفنانين عظماء"

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن شخصية ناهد الشريف من أكثر الأدوار المحببة إلى قلبها، موضحة: "كنت هعمل فيلم عنها وذاكرت شخصيتها لكن العمل توقف لأسباب إنتاجية".





وتابعت "إبراهيم"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "بحب الفنانة منى زكي جدا وكنت سعيدة بمشاركتها في مسلسل السندريلا".



