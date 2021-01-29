غادة إبراهيم: "ربنا بيحبني عشان اشتغلت مع مخرجين وفنانين عظماء"
الجمعة 29/يناير/2021 - 06:07 ص
كـسـاب أحـمـد
قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن شخصية ناهد الشريف من أكثر الأدوار المحببة إلى قلبها، موضحة: "كنت هعمل فيلم عنها وذاكرت شخصيتها لكن العمل توقف لأسباب إنتاجية".
وتابعت "إبراهيم"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "بحب الفنانة منى زكي جدا وكنت سعيدة بمشاركتها في مسلسل السندريلا".
وأضافت، أن الفنان نور الشريف أشاد بدور نوارة الصعيدية في فيلم "حبيبتي من تكون"، وحصلت على جائزة في مهرجان الإسكندرية السينمائي، موضحة: "الحمد لله ربنا بيحبي عشان اشتغلت مع مخرجين وفنانين عظماء".
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