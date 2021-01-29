500 ألف متابع لمدونين نشروا جولاتهم في مصر

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
حرص عدد من المدونين التشيك على نشر صور وفيديوهات عن الأماكن التي قاموا بزيارتها في مصر، من خلال حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي يصل متابعوها إلى أكثر من نصف مليون متابع من مختلف دول العالم.

وواصل المدونون الذين جاءوا إلى مصر في زيارة تعريفية بناء على الدعوة التي وجهتها لهم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برنامجهم السياحي.

وزاروا المتحف المصري بالتحرير، إضافة إلى أهم معالم مصر القديمة منها جامع عمرو ابن العاص، وكنيسة أبي سرجة.

ونالت هذه الصور والفيديوهات آلاف الإعجابات والتعليقات، كما تفاعل المدونين مع متابعيهم في الرد على تساؤلاتهم لا سيما بشأن تطبيق مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا بالمناطق السياحية في مصر، فضلا عن تجربتهم الخاصة في زيارة منطقة الأهرامات للمرة الأولي.

وأشار ماجد أبوسديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أنه من المقرر أن يستكمل هؤلاء المدونين برنامجهم السياحي بزيارة مدينة الغردقة ومدينة الأقصر خلال الايام القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن هؤلاء المدونين كانوا قد زاروا في أولى جولاتهم لأهم المقاصد السياحية والأثرية في مصر، منطقة أهرامات الجيزة ومنطقة آثار سقارة، حيث قاموا بجولة داخل هرم زوسر المدرج والسيرابيوم وبعض المقابر الأثرية بالمنطقة منها مقبرتي كاجمني وميراروكا، بالإضافة إلى زيارة منطقة خان الخليلي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر المدونين السياحة والاثار التشيك

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 15 ساعة

"هي كدة كدة ميتة".. نورهان دخلت المستشفى للولادة فخرجت بدون ساق (فيديو وصور)

منذ حوالي 5 ساعات

فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلي نادي مصري مقابل 40 مليون

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يرغب فى ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ حوالي 10 ساعات

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يُحدد بديل مصطفي محمد بعد رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تضم ما يقرب من 19 مزار.. تعرف على منطقة سقارة الأثرية (صور)

شاهد وزير الآثار يتفقد هرم زوسر.. وموعد افتتاحه للزيارة

وزير الأثار يعلن موعد افتتاح هرم زوسر للزوار

وزيرة خارجية سويسرا تزور منطقة آثار سقارة (صور)

وزيرة الخارجية السويسرية بعد زيارة سقارة: "سأعود لمصر مع عائلتي"

وفد إعلامي بريطاني يزور معالم مصر السياحية والأثرية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

01:59 ص

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

08:21 م

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

12:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات