غادة إبراهيم: "البرنس ونسر الصعيد" من المسلسلات الرائعة (فيديو)

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن مسلسل نسر الصعيد والبرنس للفنان محمد رمضان من المسلسلات الرائعة خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك مسلسلات الفتوة والنهاية والاختيار خلال الموسم الرمضاني الماضي.





وأضافت إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن كورونا أثرت على الأعمال السينمائية والدرامية خلال العام الماضي، وما قبل كورونا كان هناك إنتاج ثري وكثير وكان يتم العرض على كل القنوات المصرية والعربية.



