غادة إبراهيم: "البرنس ونسر الصعيد" من المسلسلات الرائعة (فيديو)
الجمعة 29/يناير/2021 - 01:32 ص
كـسـاب أحـمـد
قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن مسلسل نسر الصعيد والبرنس للفنان محمد رمضان من المسلسلات الرائعة خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك مسلسلات الفتوة والنهاية والاختيار خلال الموسم الرمضاني الماضي.
وأضافت إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن كورونا أثرت على الأعمال السينمائية والدرامية خلال العام الماضي، وما قبل كورونا كان هناك إنتاج ثري وكثير وكان يتم العرض على كل القنوات المصرية والعربية.
وتابعت: "أكثر حاجة عجباني أنه بقى في أعمال درامية خارج الموسم (أوت أوف سيزون)، مثل مسلسل لؤلؤ بطولة مي عمر، ومسلسل ضربة معلم بطولة محمد رجب، وغيرها من الأعمال ذات الـ45 و60 حلقة".
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