السيطرة على حريق اندلع داخل محطة مترو البحوث

اندلع حريق محدود في محطة مترو البحوث وسط محافظة الجيزة، مساء اليوم الخميس، وتمكنت قوات الدفاع المدني بالجيزة من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.





وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل محطة مترو البحوث .





وانتقل مدير الحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ، مدعومًا بـ 3 فرق إطفاء وإنقاذ بري.





وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن حدوث ماس كهربائي في إحدى الغرف الرئيسية نتج عنها احتراق كابلات الكهرباء الرئيسية وتصاعد الأدخنة الكثيفة.



