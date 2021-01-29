محمد موسى: خبرة عمر جودة تضع "مصر للتأمين" في مصاف الشركات العالمية

أشاد الإعلامي محمد موسى بخطة تطوير شركة مصر للتأمين، لافتا أنها تسير بخطوات ثابتة نحو التقدم والازدهار لتحقيق كافة الأهداف المنشودة بكفاءة وفي الوقت المحدد لها.





وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "أنا متفائل جدا بفكر ووعي قيادة شركة مصر للتأمين بقيادة عمر جودة لأنه يمتلك خبرة كبيرة وتاريخية في مجال التأمين إلى جانب أنه يشغل منذ 2018 منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمى لشركات التكافل والتأمين الإسلامى.





وتابع، الخبرة الكبيرة التي يتمتع عمر جودة تضع شركة «مصر للتأمين» ضمن مصاف شركات التأمين العالمية، من خلال خطة التطوير التي يقودها عمر جودة والتي تعتمد على التوافق مع المعايير العالمية، والمحافظة على التصنيف الائتمانى، بل والسعى للحصول على تصنيف أفضل وتعظيم الاستفادة، بما تملكه الشركة من مقومات ومميزات.





وكان عمر جودة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، قد أكد أن الشركة تتلقى الدعم الكامل من وزارة قطاع الاعمال العام وشركة مصر القابضة برئاسة باسل الحيني من أجل التقدم نحو المستقبل بخطوات ثابتة وتحقيق كافة الأهداف المنشودة بكفاءة وفي الوقت المحدد لها.





وأشار إلى أن الشركة تهدف خلال العام الجاري إلى استكمال رؤيتها الاستراتيجية والتي بدأتها فعليًا حيث انتهت من إعداد دراسة مشروع إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي للشركة، وقد قام التحالف المصري الالماني مع فريق العمل بالشركة بتشكيل توجيه استراتيجي مستقبلي للشركة اعتمادا على الرؤية الجديدة.



