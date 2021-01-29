محمد موسى: خبرة عمر جودة تضع "مصر للتأمين" في مصاف الشركات العالمية

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:52 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
هدى عبدالرازق
أشاد الإعلامي محمد موسى بخطة تطوير شركة مصر للتأمين، لافتا أنها تسير بخطوات ثابتة نحو التقدم والازدهار لتحقيق كافة الأهداف المنشودة بكفاءة وفي الوقت المحدد لها.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "أنا متفائل جدا بفكر ووعي قيادة شركة مصر للتأمين بقيادة عمر جودة لأنه يمتلك خبرة كبيرة وتاريخية في مجال التأمين إلى جانب أنه يشغل منذ 2018 منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمى لشركات التكافل والتأمين الإسلامى.

وتابع، الخبرة الكبيرة التي يتمتع عمر جودة تضع شركة «مصر للتأمين» ضمن مصاف شركات التأمين العالمية، من خلال خطة التطوير التي يقودها عمر جودة والتي تعتمد على التوافق مع المعايير العالمية، والمحافظة على التصنيف الائتمانى، بل والسعى للحصول على تصنيف أفضل وتعظيم الاستفادة، بما تملكه الشركة من مقومات ومميزات.

وكان عمر جودة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، قد أكد أن الشركة تتلقى الدعم الكامل من وزارة قطاع الاعمال العام وشركة مصر القابضة برئاسة باسل الحيني من أجل التقدم نحو المستقبل بخطوات ثابتة وتحقيق كافة الأهداف المنشودة بكفاءة وفي الوقت المحدد لها.

وأشار إلى أن الشركة تهدف خلال العام الجاري إلى استكمال رؤيتها الاستراتيجية والتي بدأتها فعليًا حيث انتهت من إعداد دراسة مشروع إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي للشركة، وقد قام التحالف المصري الالماني مع فريق العمل بالشركة بتشكيل توجيه استراتيجي مستقبلي للشركة اعتمادا على الرؤية الجديدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمصر للتأمين أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تكوين وعي تأميني، وشمول مالي، بجانب دعم ومساعدة العاملين على الابتكار وتقديم منتجات وخدمات تأمينية جديدة، وكذلك ضمان نمو مربح، وتحسين خدمة العملاء وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر أحمد موسى

أخبار تهمك

سيراميكا يعير ٣ من لاعبيه إلى الأهلي وأسوان والنجوم

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

منذ ساعتين

سموحة يرغب فى ضم نجم الزمالك

منذ 42 دقيقة

"هي كدة كدة ميتة".. نورهان دخلت المستشفى للولادة فخرجت بدون ساق (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

منذ حوالي 4 ساعات

فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلي نادي مصري مقابل 40 مليون

منذ ساعة و 12 دقيقة

باتشيكو يُحدد بديل مصطفي محمد بعد رحيله

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم

منذ أقل من ساعة

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ أقل من ساعة

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الجمعية العامة لشركة مصر القابضة للتأمين تعتمد تشكيلها الجديد برئاسة وزير قطاع الأعمال العام

"الرقابة المالية" تطرح مشروع قانون التأمين الجديد للحوار المجتمعى في أول عام 2019

اختيار "أبوزيد" أمين عام للاتحاد العربي للتأمين

قطاع الأعمال: 20.4 مليار جنيه إيرادات مستهدفة لشركات القابضة للتأمين بمعدل نمو 21.5%

القابضة للتأمين: نسعي للتواجد بفعالية بالسوق الأفريقى ودعم المصدرين والمستوردين

الرقابة المالية توقف منح تراخيص الوساطة التأمينية.. تعرف على التفاصيل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:09 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

11:00 م

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

12:15 ص

سموحة يرغب فى ضم نجم الزمالك

01:20 ص

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات