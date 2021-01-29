أسامة ربيع: مشروع "مشروع عسقلان" قد ينافس قناة السويس (فيديو)

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:50 ص
أسامة ربيع
أسامة ربيع
هدى عبدالرازق
قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك متابعة لما يتم الإعلان عنه عن وجود طرق بديلة لقناة السويس، من خلال تقديم حوافز ومشاريع وخدمات جديدة، حتى تكون الأفضل من أي طرق أخرى.

وأضاف "ربيع"، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن أي مشروع في النقل البحري، ومواز لقناة السويس، ويسحب جزءًا من السفن المارة في قناة السويس يكون مؤثرًا على قناة السويس.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس، عن أن مصر دخلت في شراكة مع الصين في النقل البحري، في طريق الحرير، الذي يتكون من ثلاثة خطوط بري، وجوي، وبحري، فالسفن المارة في طريق الحرير سوف تمر عبر قناة السويس.

وتابع الفريق أسامة ربيع أنه حتى الآن لم يظهر مشروع ينافس قناة السويس، لكن في الأفق البعيد سوف يظهر مشروعًا مثل مشروع عسقلان الخط البري والسكة الحديد، يستغرق 5 سنوات للانتهاء منه، وتفكر مصر في بدائل لهذا المشروع الذي سوف يؤثر على سفن البترول المارة في قناة السويس بنحو 16%.

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