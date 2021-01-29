شاهد.. أسرار عبد الله غيث في إحدى لقائاته بالتزامن مع ذكرى ميلاده

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان عبد الله غيث الطفل المشاغي والذي أحب الفن والتمثيل والسينما منذ صغره.

شارك الفنان عبد الله غيث في عدد من الأعمال الفنية وكان أبرزها فيلم "الحرام" مع فاتن حمامة وتحدث عنها في لقاء تليفزيوني قائلا: "فاتن حمامة لم تكن فلاحة مما جعل اللهجة الفلاحي صعبة عليها ولكنها اتفقت مع فلاحة وعاشت معها مما جعلها تتقن هذه اللهجة".

وصل عبد الله غيث للعالمية من خلال تجسيده شخصية أسد الإسلامة حمزة بن عبد المطلب وقال عن هذه التجربة "كنت خائفا من فكرة التنافس مع»كوين«، خاصة أننا كنا نقدم نفس الدور بنفس المشاهد، ومضيت إلى الكاميرا والأرق ينتابني، ولكني تذكرت التاريخ المجيد للعرب، وما إن انتهيت من أداء الدور هنأني أنطوني كوين قائلًا: «أنت أفضل مني، ولو كنت في أوروبا أو أمريكا لكان لك شأنًا آخر».

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