يوفنتوس يخطط لضم نجم ليون

الخميس 28/يناير/2021 - 11:30 م
يوفنتوس
يوفنتوس
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي وضع خطة من أجل الفوز بخدمات الفرنسي حسام عوار نجم أولمبيك ليون الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت شبكة سكاي سبورت الإيطالية أنه من المرجح أن يستغل مسئولي يوفنتوس علاقتهم بوكيل عوار من أجل استئناف المفاوضات في شأن الصفقة.

وأفادت الشبكة الإيطالية بأن وكيل أعمال عوار هو نفسه المسئول عن إدارة شئون النجم الفرنسي الشاب مارلي أكي الذي ضمه يوفنتوس قبل أيام من أولمبيك مارسيليا الفرنسي مقابل رحيل فرانكو تونجيا إلى النادي الفرنسي.

وألمحت الشبكة الإيطالية أن اسم عوار ارتبط بالانتقال إلى يوفنتوس بقوة الصيف الماضي كما أن آرسنال الإنجليزي أعرب عن اهتمامه بضمه وأنه من المتوقع أن تعود المنافسة مرة أخرى على النجم الفرنسي الشاب مرة أخرى عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن عوار البالغ من العمر 22 عاما شارك في 16 مباراة في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي حتى الآن وسجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

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يوفنتوس ليون حسام عوار اخبار الرياضة

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