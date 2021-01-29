رئيس لجنة مكافحة كورونا: مصر في مرحلة التفاؤل الحذر (فيديو)

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:33 ص
حسام حسني
حسام حسني
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن مصر من أكبر الدول التي تعاقدت على لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن سباق اللقاح حتى الآن لم ينتهي، وخلال الفترة المقبلة ستظهر لقاحات جديدة، ومصر تتابع جميع التجارب عن كثب، وسنتعاقد على أي لقاح جديد يظهر بفاعلية أكبر.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية"dmc، مساء الخميس، أن إصابات كورونا بدأت تقل خلال الفترة الاخيرة بسبب وعي المصريين، وتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا التي من بينها ارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد الاجتماعي.

ولفت رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إلى أن مصر في مرحلة التفاؤل الحذر، معقبًا:" طالما الاجراءات الاحترازية بتزيد، ستقل نسبة الإصابات، وهناك دول عددية الوضع بدأ يتحسن".

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