أبطل اثنتين من اتفاقياته.. القضاء الليبي يطيح بمخططات أردوغان

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:45 ص
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
محمد عوده
لا يكف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن التدخل في شؤون الدول، وخصوصا تدخلاته في الشأن الليبي، التي يطمح في السيطرة عليها، وعلى مقدراتها، وثرواتها، بمساعدة مجموعة من المرتزفة في الداخل، وميليشيات مسلحة طالما دفع الغازي التركي بها إلى الأراضي الليبية، لإثارة الفوضي، وخدمة مصلحته وأطماعه.

وبينما تسعى الأطراف الليبية المتنازعة، إلى الاتفاق على الخروج من الأزمة الراهنة، برعاية دول عربية عدة، يحاول الرئيس التركي تأجيج الأوضاع من جديد، من خلال خرق حظر توريد الأسلحة، وإمداد المرتزقة والميليشيات المسلحة بالمال والعتاد، من أجل إتمام مخططاته الدنيئة الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار البلد العربى، وبالتالي تطول فترة وجود قواته وميليشياته ومرتزقته بالبلاد، وهو ما كشف عنه وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قبل ذلك، حين أكد أن قوات بلاده لن تخرج من ليبيا.

وبينما يواصل أردوغان تدخلاته في الشأن الليبى، إذ تأتيه صفعة قوية، تطيح بمخططاته، وتقضي على آماله التوسعية، وتبطل اثنين من اتفاقاته التي وقعها مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، التي ظل يدعمها وميليشياتها، بعد انتهاء ولايتها.

البرلمان الليبى يعلن انعدام الاتفاقيتين
وأعلن مجلس النواب الليبي، أن الدائرة الإدارية، بمحكمة استئناف البيضاء، أصدرت حكما بانعدام قراري ما يسمى المجلس الرئاسي، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع دولة تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الأمني والعسكري.

وأكد البرلمان الليبي أن هذا الحكم القضائي صدر لصالحه في انعدام اتفاقيات الغرض منها انتهاك السيادة الليبية، بناءً على الدعوى التي رفعت من قبل الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب، بتوجيهات رئيس المجلس بشأن إبطال القرارين في الشق المستعجل، بإيقاف التنفيذ إلى حين الفصل في الموضوع.

تفاصيل الدعوى
وفي الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 199 لسنة 2019، المرفوعة من: رئيس مجلس النواب، بصفته، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، ضد كل من: رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بصفته، ووزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني بصفته، ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، بصفته، طعنا في مذكرتيّ التفاهم بين الجمهورية التركية وحكومة الوفاق، الأولى حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، والتي تم توقيعها في مدينة إسطنبول التركية، بتاريخ 27 نوفمبر 2019، والثانية بشأن التعاون الأمني والعسكري، والتي تم توقيعها بمدينة إسطنبول التركية، بتاريخ 27 نوفمبر 2019، طالب المدعون بقبول طعنهم شكلا للتقرير به في الميعاد، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وفي الموضوع، وكطلب أصلي، الحكم باعتبار القرارين المطعون فيهما منعدمين، لتوقيعهما من غير مختص، ومن باب الاحتياط الحكم بإلغائهما لعدم مشروعيتهما.

وانتهت المحكمة بالحكم في موضوع الطعن، بانعدام القرارين المطعون فيهما، المتمثل في توقيع ممثلي حكومة الوفاق الوطني على مذكرتي التفاهم بين الجمهورية التركية وحكومة الوفاق، الأولى حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، والتي تم توقيعها في مدينة إسطنبول التركية، بتاريخ 27 نوفمبر 2019، والثانية بشأن التعاون الأمني والعسكري، والتي تم توقيعها بمدينة إسطنبول التركية، بتاريخ 27 نوفمبر 2019، وما ترتب عليهما من آثار وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف.

مثيرتان للجدل
وكانت الاتفاقيتان قد أثارتا جدلا واسعا على مدى أكثر من سنتين، لا سيما بعد إعلان البرلمان الليبي، والجيش الليبى، العام الماضي، رفضه لهما.

وتنص الاتفاقية العسكرية، المطعون فيها، على إنشاء قوة عسكرية وقاعدة تركية في ليبيا، بالإضافة إلى توفير الحصانة للقوات التركية فى ليبيا ضد أى ملاحقة قضائية.

أما الاتفاقية البحرية، فقد أثارت مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في البحر المتوسط، واعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص، العام الماضي، أن تلك الاتفاقية بين أنقرة والوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.

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