مورينيو يحسم مستقبل نجم توتنهام

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ألمح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي أنه لا يتوقع رحيل نجم الفريق الإنجليزي ديلي آلي عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن النجم الإنجليزي شارك في أربع مباريات فقط في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي منها ثلاث مرات كاحتياطي كما أن مورينيو وجه انتقادات في العديد من المناسبات للنجم الإنجليزي البالغ من العمر 24 عاما.

وألمحت تقارير صحفية أن وسائل إعلام بريطانية ربطت بين ديلي آلي وباريس سان جيرمان الذي يتولى تدريبه مديره الفني السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لكن مورينيو لا يعتقد إمكانية حدوث ذلك.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "أتوقع استمراره وأنا أقول ذلك منذ بداية فترة الانتقالات الشتوية، لا أتوقع رحيل أو مجيء أي لاعب".

واختتم مورينيو تصريحاته قائلا:"اقتربنا من نهاية فترة الانتقالات، لا أعتقد أنه سيحدث أي شيء لكن الأمور ما زالت مفتوحة، كرة القدم هي كرة القدم وفترة الانتقالات ما زالت قائمة وفي بعض الأحيان تحدث بعض الأمور غير المتوقعة لكني لا أرى إمكانية حدوث ذلك".

 

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