باتشيكو يُحدد بديل مصطفي محمد بعد رحيله

الخميس 28/يناير/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

وافق نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي على إعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لفريق جالطا سراي التركي لمدة سنة ونصف تبدأ من اليوم الموافق 28 يناير وحتى نهاية يونيو 2022 .

ويستهدف مسؤولي الزمالك التعاقد مع باسم مرسي مهاجم الانتاج الحربي والقلعة البيضاء سابقًا لتعويض رحيل مصطفي محمد إلى الدوري التركي.

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تطورات صفقة باسم مرسي مهاجم فريق الإنتاج الحربي وضمه إلى صفوف الزمالك في يناير الجاري.

وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك تواصل مع باسم مرسي هاتفيًا في الأيام الماضية وأبلغه برغبته القوية في ضم اللاعب.

وأشار إلى أن أحد المسئولين داخل نادي الزمالك لازال يتحفظ حتى الآن على ضم باسم مرسي ويرفض التعاقد معه.

وأوضح أن مروان حمدي مهاجم فريق مصر للمقاصة دخل في الصورة وبقوة خلال الساعات الماضية للتعاقد معه.

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