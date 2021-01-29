أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-1-2021.. عودة التذبذب للمعدن الأصفر

عادت حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال تعاملات الأمس لترتفع مع بداية التعاملات اليوم الجمعة فى السوق المحلي، حيث ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 4 جنيهات.

سعر الذهب في مصر:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم 813 جنيهًا ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 696.75 جنيهًا، وعيار 24 إلى 929.5 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6504 جنيه.

أسعار الذهب العالمية :

تحولت أسعار الذهب للتراجع بنهاية تعاملات اليوم الخميس، مع مكاسب الأسهم، وبعد بيانات اقتصادية.





وتأرجح المعدن الأصفر بين الصعود والهبوط خلال الجلسة مع تحول الدولار الأمريكي للخسائر بعد بيانات اقتصادية.





لكن المكاسب القوية للأسهم الأمريكية خلال التعاملات ضغطت على المعدن مع تحسن شهية المخاطرة.





ونما اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 4 بالمائة خلال الربع الرابع من 2020، بأقل من توقعات المحللين، كما تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 أسابيع.





وقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، متعهداً باستخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد حسب الحاجة.





في حين أثار رئيس الفيدرالي جيروم بأول مخاوف بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي مع بطء توزيع اللقاحات وظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.4 بالمائة إلى 1841.20 دولار للأوقية.





وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمائة إلى 1840.6 دولار للأوقية.





وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 90.46.



