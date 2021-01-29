شاهد.. تعليق الجامعة العربية على زيارة هالة زايد إلى للبنان

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:14 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة أمين عام مساعد الجامعة العربية للشئون الاجتماعية، أن زيارة وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إلى لبنان انعكاس لقوة المساعدات المصرية إلى الشعوب العربية.

وأشارت "أبوغزالة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان"، إلى أن أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط زار لبنان بعد تفجير مرفأ بيروت مباشرة، مؤكدة أن الجامعة العربية تسعى بكل إمكانيتها لتقديم الدعم السياسي والمادي لتحقيق الاستقرار في لبنان.

ولفتت أمين عام مساعد الجامعة العربية للشئون الاجتماعية، إلى أن المنظمات الدولية خاصة التنموية لها دور كبير في تقديم الدعم لدولة لبنان في اجتياز أزمتها.

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