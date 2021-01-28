الفريق أسامة ربيع: المؤسسات الدولية أشادت بتعامل هيئة قناة السويس مع جائحة كورونا (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن منظمة البلطيق العالمية الدولية في النقل البحري أشادت بهيئة قناة السويس رغم تأثير كورونا على التجارة العالمية بنسبة 16% إلى أن قناة السويس زاد إيرادها بنسبة 8%.





وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن المنظمة أرجعت الزيادة في الإيرادات للإجراءات التحفيزية والإدارة.



