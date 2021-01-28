الفريق أسامة ربيع: المؤسسات الدولية أشادت بتعامل هيئة قناة السويس مع جائحة كورونا (فيديو)

الخميس 28/يناير/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن منظمة البلطيق العالمية الدولية في النقل البحري أشادت بهيئة قناة السويس رغم تأثير كورونا على التجارة العالمية بنسبة 16% إلى أن قناة السويس زاد إيرادها بنسبة 8%.

وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن المنظمة أرجعت الزيادة في الإيرادات للإجراءات التحفيزية والإدارة.

وتابع ربيع، أن قناة السويس محط أنظار العالم وتعد الإشادات الدولية رد قاطع على من يشكك في الأرقام مشيرا إلى أن هيئة السيتريد الدولية منحت قناة السويس ممثلة في شخص رئيسها جائزة دولية وتحدثوا عن واقعة إرشاد سفينة موبوءة بكورونا وتزويدها بكل طلباتها مع اهتمام من الرئيس السيسي بمساعدة السفينة حتى تعبر بسلام في 10 ساعات.

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