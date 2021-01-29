"مكافحة كورونا": المسحة الشرجية الحل الوحيد لمعرفة الإصابة في حالة واحدة (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن بعض مصابي كورونا لا تظهر عليهم أي أعراض في الجهاز التنفسي، وأعراض الإصابة تظهر في الجهاز الهضمي فقط لا غير، من خلال آلام في البطن والإسهال، وفي هذه الحالة للتأكد من إصابته بالكورونا، يكون من خلال مسحة شرجية.





وتابع "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن فيروس كورونا يصيب الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والقلب والكلى، وفي بعض الحالات النادرة لا تظهر الإصابة، إلا من خلال المسحة الشرجية، وهذا الأمر لا يحدث إلا في كل حالة من كل 10 آلاف حالة.



