أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29-1-2021

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تعطل البنوك في أجازتها الأسبوعية لتعود للعمل يوم الأحد المقبل.





سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم:

 

- سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

- سعر الدولار في بنك مصر ايران: 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

- سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

- سعر الدولار في بنك الاهلي اليوناني:15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

-سعر الدولار في بنك عودة: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

-سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

-سعر الدولار في بنك الأسكندرية: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

-سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

-سعر الدولار بنك مصر والأهلي :15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر العملات اليوم سعر العملات سعر الدولار مقابل اليورو سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم سعر الدولار الكندي سعر الدولار التعمير والأسكان البنك الاهلي

أخبار تهمك

مدير أمن الجيزة يتفقد موقع اندلاع النيران بمحطة مترو البحوث

منذ 40 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يُحدد بديل مصطفي محمد بعد رحيله

منذ أقل من ساعة

سيراميكا يعير ٣ من لاعبيه إلى الأهلي وأسوان والنجوم

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الدحيل يفتح النار على الأهلي قبل كأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر استمرار متابعته لصفقته المنتظرة بعد إعارته للإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض الإعارة للإسماعيلي

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يحسم موقفه من عودة "الحاوي"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

حقيقة رغبة موسيماني في استعادة لاعب الأهلي "المتوهج"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- مفاجأة عن المستبعدين من رحلة الأهلي إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

منذ 12 دقيقة

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من ضم هذا الثنائي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الدولار يستقر مقابل الجنيه في 17 بنكًا خلال منتصف التعاملات الصباحية

أستقرار أسعار الجنيه أمام الدولار اليوم الجمعة 16-8-2019 بالبنوك

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16-1-2021

أسعار الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم الأثنين 25-1-2021 بالبنوك

أسعار الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 26-1-2021

أسعار"الدولار" أمام"الجنيه" في البنوك المصرية اليوم 26-1-2021

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

باتشيكو يُحدد بديل مصطفي محمد بعد رحيله

11:32 م

موسيماني يُهدد نجم الأهلي الجديد بدكة البدلاء

12:00 ص

توضيح عاجل من "العليا للفيروسات" بشأن كورونا (فيديو)

08:21 م

تصرف سيء من زيزو عقب استبداله أمام مصر المقاصة

09:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات